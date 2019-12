Jugendliche verbringen Nacht in Telgter Kirche

Eine ganze Nacht „Unter dem Sternenzelt“ verbrachten 60 junge Menschen in der St.-Johanniskirche in Telgte. „Schlaf war dabei nebensächlich“, berichtet Kirchenkreisjugendwart Ulrich Schön. Begonnen wurde mit einem lebendigen Gottesdienst am Nachmittag, der unter dem Motto „Die Weihnachtsgeschichte...