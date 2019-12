Betreiber mit Peiner Weihnachtsmarkt überwiegend zufrieden

Das war es fast – am Sonntagabend wird der Peiner Weihnachtsmarkt 2019 abgebaut. Unsere Zeitung fragte am letzten Samstag einige Standbetreiber oder Besucher nach ihrer Bilanz. Dabei gab es Lob, Anregungen und Kritik. Gleich vorne am Suppenstand erzählt Mitarbeiterin Heike Brandes, während sie weiter Heißes ausgibt, dass es eindeutig eins der besseren Jahre auf dem Peiner Weihnachtsmarkt war: „Das Wetter war meistens gut: nicht zu...