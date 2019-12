Brennholz aus dem Sierßer Forst zum Schnäppchenpreis

Zum Ersten, Zweiten und Dritten. So hallte es durch den Sierßer Forst. Die schon traditionelle Brennholzauktion war dabei nach Weihnachten ein Publikumsmagnet. Treffpunkt war an der Waldhütte, an der es nach der Aktion heiße Würstchen und einen heißen wärmenden Glühwein gab (im Aktionspreis...