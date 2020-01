Knallerreste – Peiner Stadtreinigung kommt Donnerstag

Zwar war im „Klimajahr“ 2019 der Sinn oder Unsinn der Silvesterknallerei womöglich so intensiv wie lange nicht mehr diskutiert worden. Dennoch sah es am Neujahrsmorgen an einigen Stellen in der Stadt und im Landkreis Peine so wie immer oder gar schlimmer aus. Bei eine Rundtour durch den Landkreis...