Radfahrerin nach bei Unfall in Peine leicht verletzt

Eine Peinerin (35) ist am Montag gegen 7.55 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Ostrandstraße in Richtung der Stahlwerkbrücke unterwegs gewesen. In Höhe der Straße Am Ottos Hof versuchte ein unbekannter Fahrer offenbar, seinen PKW zu wenden. Dabei übersah er wohl die Fahrradfahrerin. Sie musste bremsen und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Fahrer flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05171) 9990 zu melden.

