600 Kerzen erhellen Peiner Lutherkirche

Bereits zum 17. Mal fand der beliebte Lichtergottesdienst zu Epiphanias, dem Dreikönigstag, in der Lutherkirche statt. Musik von Ina Wilhelm an der Orgel und Jan Eisfelder am Saxophon begrüßte die fast 250 Gäste, die sich in dem von 600 Kerzen erleuchteten Gotteshaus eingefunden hatten. „Die...