Das Netzwerk „Flüchtlinge Wendeburg“ gibt Zuwanderern Halt

Herbst 2015. Die Flüchtlingswelle erreicht in Deutschland binnen kürzester Zeit einem Höchstwert. In den Gemeinden stehen plötzlich Hunderte Menschen aus fremden Ländern und Kulturen. Teil haben sie nur ein wenig Hab und Gut in einem Koffer dabei und die Kleidung, die sie am Leib tragen. Nach einer langen Flucht haben sie ihr Ziel erreicht, aber stehen erst einmal vor dem Nichts. Die Kommunen tun ihr Bestes, kümmern sich um...