Lengederin Emily Krüger singt beim Sechstagerennen in Bremen

Aufregung? Nein, die verspürt Emily Krüger nicht. Sie nennt es lieber Vorfreude. Die 16-Jährige aus Lengede, vor zwei Jahren Teilnehmerin an der SAT-1-Talent-Show „The Voice Kids“, betritt am Samstag beim Bremer Sechstagerennen die nächste große Bühne. „Ich will einfach nur Spaß haben“, sagt Emily...