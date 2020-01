In Edemissen gab es am Freitagmorgen einen Unfall. Eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn wurden leicht verletzt.

Radfahrerin mit Kind in Edemissen beim Abbiegen übersehen

Ein 79-Jähriger aus Edemissen wollte nach Angaben der Polizei Peine am Freitag mit seinem PKW gegen 7.45 Uhr in Edemissen vom Eichenweg nach links in die Peiner Straße abbiegen. Hierbei habe er eine 27-jährige Edemissenerin übersehen. Die sei mit ihrem Fahrrad mit Kinderanhänger auf dem Radweg gefahren.

„Die junge Frau stürzt und verletzt sich hierdurch leicht. Ebenfalls leicht verletzt wird ihr fünfjähriger Sohn, der im Kinderanhänger sitzt“, so die Polizei Peine in ihrer Mitteilung vom Samstag.