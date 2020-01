Gesundes Essen für Kinder – Zertifikat für Peiner Kita

Das Thema Gesundheit sollte für Kinder möglichst früh zum gelebten Alltag gehören, am besten schon im Vorschulalter. Diesen Grundsatz setzt seit mehr als drei Jahren die Kita St. Jakobi in den Fahlwiesen Peine laut Mitteilung um. Unterstützt wurde die Einrichtung durch das AOK-Programm „Jolinchen-Kids – Fit und Gesund in der Kita“. Am Mittwoch wurde das Zertifikat über eine erfolgreiche Teilnahme verliehen.

Im September 2016 startete die Einrichtung mit vielen anderen in der Region im Rahmen einer Kooperation zwischen Volksbank-BraWo-Stiftung und der AOK: allen Kindern sollen gleiche Chancen gegeben werden.

Die Beschäftigung mit dem Thema „Gesundheit“ kommt aber nicht nur dem Nachwuchs, sondern auch den Erziehern und den Familien zugute: „Im Kindergarten-Alter werden positive Gesundheitseinstellungen und Verhaltensweisen angelegt, viel Obst – und Gemüse, die Trinkoase und ein Frühstücksbuffet sind bei uns Normalität geworden. Auch die vielen tollen Angebote und Ideen aus den Aktivboxen und die Jolinchen-Handpuppe werden auf jeden Fall bleiben – genau wie die Unterstützung und Kommunikation mit den Eltern durch spezielle Aushänge, stellte die Kindertagesstätten-Leiterin Birgit Seitz mit ihrem Team bei der Zertifikatsübergabe fest.