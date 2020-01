Dicht gehalten. Bei ihrem Einbruchsversuch am Samstag in Vechelde gelangten die Diebe nicht in die Geschäftsräume.

Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft in Vechelde

Diebe versuchten am Samstag gegen 1.15 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Hildesheimer Straße in Vechelde einzuschlagen. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag mit.

Offensichtlich hielt die Scheibe, die Einbrecher kamen nicht in die Geschäftsräume. Es sei aber ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden, so die Polizei.