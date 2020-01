Pastorin Schliephake hört in Solschen und Groß Bülten auf

Der Abschied, so heißt es in der Mitteilung, falle schwer, hingen doch viele Erinnerungen an der Arbeit. So verlasse Pastorin Irmtraud Schliephake ihre Gemeinden in Groß Bülten und Solschen mit Stedum ungern.

„Die seelsorgerliche Lebensbegleitung war mir immer ein Herzensanliegen. In der langen Zeit hier vor Ort habe ich zum Teil vier Generationen einer Familie begleitet, in schweren und in schönen Stunden. Das macht mich auch im Rückblick sehr froh und verbindet mich mit den Menschen“, wird die scheidende Pastorin zitiert.

Im April 1999 hatte sie die Pfarrstelle angetreten. Ihr Mann war bereits im Vorjahr dort eingeführt worden. Nach der Elternzeit ab Februar 2000 teilten sich die beiden die Pastorenstelle wochenweise und versuchten so, allen Ansprüchen gerecht zu werden, litt doch besonders Groß Bülten noch unter der erst 1997 weggefallenen eigenen Pfarrstelle, heißt es in der Mitteilung.

„Einer meiner Schwerpunkte war von Beginn an die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam mit meinem Mann und den Teams habe ich an der Konzeption für die drei Kindergärten mitgewirkt und die bis heute sehr beliebten Kindergarten-Gottesdienste in der Kirche eingeführt.“ So erlebten die Jüngsten Wertschätzung in der Gemeinde: Sie könnten die Kirche in Ruhe entdecken und wüchsen in kindgerechte Gottesdienste mit der Zeit hinein.

Für die älteren Gemeindeglieder habe sie die Idee der quartalsweisen Geburtstagskaffeetafeln mitgebracht und mit großem Erfolg in Solschen und Groß Bülten eingeführt. Beliebt bei den Senioren sei auch die Ü80-Advents-Abendmahlsfeier. Auch zu den Jubiläums-Konfirmationen seien die Senioren gerne gekommen.

„Sehr große Freude hatte ich in der Konfirmandenarbeit. So haben wir einmal eine Radiosendung auf Anfrage gestaltet, bei der die Taufsprüche im Mittelpunkt standen. Wir haben die Themen Fair-Naschen und Klimaschutz schon seit Jahren bewegt, mit den Konfis Obst aus dem Pfarrgarten verarbeitet, ihnen aber auch ein solides Handgepäck in christlicher Tradition mit auf den Weg gegeben“, so die Pastorin. In Erinnerung bleiben würden ihr auch die bewegenden Konzerte in den Gotteshäusern sowie die ungezählten Aktionen, um Spenden für die Erneuerung der Glocken in der St.-Pancratii-Kirche zu sammeln, bei denen so viele mitgewirkt hätten.

Gründe für das Ausscheiden seien gesundheitlicher Natur. Mit den verbleibenden Kräften könne sie den eigenen Ansprüchen an Verlässlichkeit und Engagement nicht gerecht werden. Die Verabschiedung von der Seelsorgerin findet am Sonntag, 2. Februar, ab 15 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der St.-Pancratii-Kirche in Solschen statt.