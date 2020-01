Gedenken an der niedergebrannten Synagoge in Peine

Der 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) hatte zum Gedenken am Mahnmal der ehemaligen jüdischen Synagoge in Peine aufgerufen. Teilnehmer hielten Schilder des Internetangebots „#we remember“ (Twitter).