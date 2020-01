Unbekannte scheitern bei zwei Einbruchsversuchen in Ilsede

Ilsede. Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Im Schwarzen Kamp einzubrechen.

Die Tatzeit war nach Angaben der Polizei Peine in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache seien die Täter an ihrem Vorhaben gescheitert. Sie entkamen unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es zudem am Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr an der Gerhard-Lukas-Straße. Hier versuchten Unbekannte, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Aber auch hier sei es bei dem Versuch geblieben, so die Polizei weiter.

Allerdings seien die Täter auch in diesem Fall unerkannt entkommen. Der Schaden liege bei etwa

2000 Euro. Zeugen der Vorfälle werden nun gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter

(05172) 410930 zu melden.