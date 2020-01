Heute am Peiner Bahnhof – fetziges Popkonzert im Zug

Peine. Die Kreismusikschule Peine gibt am heutigen Donnerstag eine kostenlose Vorstellung in der Westfalenbahn.

Die Fahrgäste werden ihren Ohren nicht trauen. Wenn sie am heutigen Donnerstag um 13.24 Uhr auf dem Peiner Bahnhof in die Westfalenbahn Richtung Braunschweig einsteigen, begleiten sie ganz andere Klänge als sonst: Sie können Life-Musik genießen von Musikern der Kreismusikschule Peine. Singen wird Gesangslehrerin Emilie Sandin, begleitet wird sie von Klavierlehrer Boris Alt. Und dann wird der fetzige Sound moderner Songs von Alicia Keys, One Republic und Duffy das Fahrradabteil der Bahn in einen Konzertsaal verwandeln und vertrautes Zuggerumpel, Trillerpfeifentöne und Stationsdurchsagen übertönen.

Den zweiten Teil des kostenlosen Konzertes gibt es auf der Rückfahrt nach Peine.„Wir möchten gute Laune verbreiten und unsere Arbeit vorstellen anlässlich des 40. Geburtstages der Kreismusikschule Peine“, kündigt Organisator Tschin-Uh Cho an. Das besondere Veranstaltungsjahr wird nach dem Neujahrskonzert im Forum am 18. Januar mit der Woche „Gesangs- und Tastentage“ vom 17. bis 21. Februar eingeleitet. Und die werden mit dem Bahnkonzert angekündigt. Außerdem filmen die Kreismusikschulmitglieder den Auftritt bei Hin- und Rückfahrt und veröffentlichen ihn eine gute Woche später auf den Internet-Seiten der Schule bei You Tube, Instagram und Facebook.

Die Tasten- und Gesangstage beinhalten mehrere Veranstaltungen im gesamten Landkreis mit Klavierkonzert, Chorprobe, Mitmach-Gesangsworkshop, Musical und mehr.Auf die Idee gekommen, ein kostenloses Konzert in einem Nahverkehrszug zu veranstalten, sind der Geigenlehrer Cho und Kreismusikschulleiter Sven Trümper. „Natürlich gemeinsam mit unserem Team“, betont Cho. Mit auf die kurze Reise gehen insgesamt 10 Mitglieder der Schule, neben Musikern auch Techniker und weitere Organisatoren. Und warum ausgerechnet eine Vorstellung in einem Zug? „Die Konzertformate ändern sich“, informiert Cho. Längst nicht mehr könne man das Publikum, Musiker und viele andere Interessierte auf klassische Art und Weise wie im Konzertsaal erreichen. Ideen seien gefragt, wie zum Beispiel diese Bahnfahrt, Inklusionstage, Musikschulfreizeiten, regionale Rockkonzerte und vieles mehr.

„Und natürlich können die Gäste im Zug auch mitklatschen und mitsingen“, wünscht sich Sandin. Das dürfte vielen nicht schwerfallen, denn die Melodien kennen viele: Gesungen wird „Mercy“ von Duffy, „Love Runs Out“ von One Republic und „Empire State of Mind“ von Alicia Keys. Und mit diesem Lied der amerikanischen Soulsängerin über New York wird die Bahnfahrt nach Braunschweig und zurück nach Peine sogar noch zu einer musikalischen Reise in eine Weltmetropole.

Service: Weitere Informationen zu der Woche „Tasten- und Gesangstage“ und den Veranstaltungen anlässlich des 40. Geburtstages der Schule gibt es in der kostenlosen 70-seitigen Broschüre „40 Jahre Kreismusikschule Peine“, die in der Schule erhältlich ist und im Internet bei You Tube, Instagram und Facebook.