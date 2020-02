Am Samstagmorgen gab es einen Unfall an der Ecke Werder-/Celler Straße in Peine.

Ein 55-jähriger Peiner missachtete in seinem Dacia Duster nach Polizeiangaben am Samstag gegen 5.50 Uhr beim Abbiegen von der Werder- in die Celler Straße die Vorfahrt einer 53 Jahre alten Ilsederin in ihrem Nissan Pulsar.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Ilsederin leicht verletzt wurde.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liege bei 25.000 Euro.

Den 55-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperletzung.