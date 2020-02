Linke in Peine: USA testen für den Krieg

Darüber will Die Linke in Peine reden: Soldaten arbeiteten in Niedersachsen in Osterholz-Scharmbeck im Januar am Aufbau der Life Support Area Garlstedt. Im Zuge der Übung US Defender Europe 2020 mit 37 000 Soldaten aus 19 Nationen werden rund 20 000 Soldaten aus den USA nach Europa verlegt. Deutschland dient als strategische Drehscheibe für den Material- und Personaltransport durch Europa. Das Kommando Streitkräftebasis koordiniert und führt die vielfältigen Unterstützungsleistungen der Bundeswehr.