Peinerin pflegt Obdachlosen in Bremen die Füße

Sonja Joss aus Peine ist medizinische Fußpflegerin und schätzt auch ehrenamtliches Engagement. Deshalb packt sie am Samstag, 15. Februar, ihre Utensilien ein und begibt sich auf den Weg, um Obdachlosen in Bremen beim „Wohlfühlmorgen“ die Füße zu machen.

Diese Aktion wird von den Malteser Hilfsdiensten Niedersachsen und der Caritas Bremen veranstaltet. Matthias Behrensen, Ehrenamtskoordinator des Malteser Hilfsdienstes, ist erfreut: „Das gab es noch nie, dass eine Fußpflegerin die lokalen Angebote unterstützt.“ Das war der gebürtigen Marburgerin nicht bewusst: „Ich dachte, aus der gesamten Region reisen Helfende an“, sagt Joss.

Die Idee, beim Wohlfühlmorgen dabei zu sein, stammt nicht von ungefähr. Ihre beiden Töchter Sammy und Sandy Thielmann, beide Podologinnen, sind ebenfalls dabei. „Sammy hat mich gefragt, ob ich zur Unterstützung mitmache,“ erklärt die Peinerin. Ihre Tochter arbeitet ebenfalls in einer Praxis für Podologie und Fußpflege, die beim Wohlfühlmorgen dabei ist.

Als für Sonja Joss feststand, dass sie die lokalen Fußpflegerinnen helfen will, begann sie zu recherchieren. Die vierfache Mutter sagt: „Es ist grandios, dass Bremer Unternehmen einen Morgen mit Wellnesscharakter für Menschen, die auf der Straße leben, selbstlos unterstützen.“ Behrensen von den Maltesern unterstreicht: „Dies Angebot geht weit über die Grundversorgung hinaus, es ist ein Kurzurlaub von der Straße und eine Wertschätzung der Menschen, die aus den verschiedensten Gründen den Weg in die Normalität nicht mehr finden.“

Die mehr als 200 Obdachlosen werden von einem Bremer Hotel bewirtet, es gibt wohltuende Shiatsu-Massage, einen neuen Haarschnitt, eine warme Dusche, ein Zahnarztmobil vor Ort. Und eine ganze Gruppe von Fußpflegerinnen. Der Ehrenamtskoordinator erklärt: „Gerade Fußpflege wird dankbar angenommen.“ Sonja Joss wundert es nicht: „Wer Fußprobleme hat, der kann manchmal vor Schmerzen kaum laufen.“

Die Peinerin will die lokalen Fußpflegerinnen mit ihrer Anwesenheit entlasten. Malteser-Koordinator Behrensen freut sich: „Das ist eine tolle Sache, dass eine Peinerin mit anpackt.“ Wie viel Füße es sein werden, die Joss wieder zum „Laufen“ bringen wird, ist ungewiss. Gewiss ist, dass die Geschäftsfrau fast ihr gesamtes Praxisinventar mitnimmt, um auf besonders schwierige Fälle vorbereitet zu sein.

Wäre für Sonja Joss auch vor Ort die eine Aktion denkbar? „Warum nicht“, sagt Sonja Joss. Bereits seit zehn Jahren bieten die Malteser Hilfsdienste das Wohlfühlprogramm an und es nimmt nach Aussage von Behrensen eine Sonderstellung ein.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Zentrale der Malteser in Hannover erfuhren wir, dass der Wohlfühlmorgen auch in Hildesheim und Hannover stattfindet. In Peine gibt es keine Dienststelle der Organisation. Wäre es angebracht, so eine Aktion für Peiner Wohnungslose anzubieten? „Das kann ich nicht sagen“, sagt Birgit Kegel von der Peiner Tafel, „aber es wäre doch eine super Idee, und Bedarf ist bestimmt vorhanden.“ Sozialarbeiterin Gundula Melde, Ambulante Hilfe in Peine, steht dem Offen gegenüber: „Wir würden sicher mitmachen.“ Obdachlosigkeit in Peine sei oft nicht sichtbar, die Betroffenen würden sich aus Scham nicht melden, und deshalb sei ihr auch die genaue Zahl der Bedürftigen nicht bekannt. In der Stadt Peine sind derzeit 47 Obdachlose gemeldet. „Es könnten weitaus mehr sein, da in dem Bereich die Dunkelziffer nicht benannt ist,“ vermeldet Stephanie Axmann von der Stadt Peine.