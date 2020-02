Wasserstandsmeldung beim Hochwasserschutz

Wasser kennt keine Grenzen, deswegen wurde die Hochwasser-Partnerschaft Fuhse-Aue-Erse ins Leben gerufen, nach einer Idee der Gemeinde Lengede. Deren Bürgermeisterin ist die Sprecherin der Kooperation im Kampf gegen Hochwasser, die zuletzt in Peine tagte. Maren Wegener berichtet, dass aktuell noch notwendige Maßnahmen gesammelt werden. Dann soll es eine Prioritätenliste geben.

15 Partner engagierten sich in der Partnerschaft für einen effizienten und nachhaltig aufgestellten Hochwasserschutz, der grenzüberschreitend in Flussgebieten denke, heißt es in der Pressemitteilung des Wasserverbands Peine. Es seien rund 50 Maßnahmen mit Unterstützung der verschiedenen Partner in den Regionen identifiziert worden.

Der Ansatz, möglichst früh mit den an den Flussgebieten beteiligten Interessengruppen einen intensiven Dialog auf Augenhöhe zu führen, habe sich bewährt. „Neben den Kommunen, den Fachinstitutionen und Vertretern der Landwirtschaft hat sich auch die Mitwirkung der Unterhaltungsverbände und nicht zuletzt der Feuerwehren bereits sehr positiv bemerkbar gemacht. Mit diesen engagierten Partnern nehmen wir ganz unterschiedliche Interessen und damit Blickwinkel auf Projekte frühzeitig auf. Hochwasser- und Naturschutz sowie die verschiedenen Nutzungsinteressen sind dabei im Fokus“, heißt es weiter.

Bewährt habe sich auch die Idee, regionale Arbeitsgruppen zu bilden, deren Akteure die Besonderheiten der jeweiligen Flussgebietsabschnitte bereits sehr gut kennen und damit wertvolle Detailinformationen liefern könnten. Der Steuerkreis bringe diese Ideen aus den Regionen dann wieder zusammen. Die vier Arbeitskreise sind: Fuhse-Nord, Fuhse-Mitte, Fuhse-Süd, Aue-Erse.

Auch Ingenieure hielten regelmäßig Rücksprache mit den Arbeitsgruppen. „Wir haben neben Rückhaltebecken, Linienschutz und Poldern sowie der Abflusssteuerung auch den Objektschutz, die Gewässerunterhaltung sowie die Gewässer- und Auenentwicklung mit im Blick. Erstmals widmen wir uns auch gleich zu Beginn stark der Starkregenvorsorge“, wird Ingenieurin Beatrice Kausch vom Wasserverband Peine zitiert.

Hochwasserschutz und Gewässerentwicklung sollen sich gegenseitig positiv unterstützen. Diesem Ansatz folge man auch in der Hochwasser-Partnerschaft an den drei Flüssen Fuhse, Aue und Erse.

Eine weitere Steuerkreissitzung werde sich gleich nach den Sommerferien mit dem weiteren Verlauf der Konzeptideen und deren Priorisierungen beschäftigen. Bis Ende 2020 soll der priorisierte Maßnahmeplan aufgestellt sein.

Hintergrund: Die 15 Partner der 2019 gegründeten Hochwasser-Partnerschaft sind: Stadt Celle, Gemeinde Edemissen, Samtgemeinde Flotwedel, Gemeinde Ilsede, Gemeinde Lengede, Stadt Peine, Regionalverband Großraum Braunschweig, Stadt Salzgitter, Gemeinde Schellerten, Gemeinde Söhlde, Gemeinde Uetze, Gemeinde Vechelde, Samtgemeinde Wathlingen, Gemeinde Wendeburg und der Wasserverband Peine.

Die Hochwasser-Partnerschaft Fuhse-Aue-Erse mit ihrem grenzüberschreitenden, integrativen Ansatz wird vom Land Niedersachsen mit 160.000 Euro aus dem Bau- und Finanzierungsprogramm gefördert. Die Laufzeit des Projekts beträgt zwei Jahre.