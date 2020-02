Barbecker Brandschützer wollen ein moderneres Gerätehaus

Das Feuerwehrhaus sei vor 50 Jahren noch von der damals selbständigen Gemeinde Barbecke gebaut worden, heißt es in der Mitteilung. Die Mitglieder der Feuerwehr hätten dringend notwendige Modernisierungen des Brandschutzes auch in der kleinsten Ortswehr Lengedes gefordert.

Sie hätten während der Jahresversammlung kritisiert, dass Gebäude, die engen Räume und die Einrichtung nicht mehr dem Standard entspreche, der für die Einsatzfähigkeit der Brandschützer nötig sei. Material könne nicht ordnungsgemäß gelagert und Sitzungen unter Dachschrägen nicht mehr angemessen abgehalten werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Amtsleiterin Gerlind Eilbrecht habe während der Sitzung versprochen, die Wünsche der Wehr in der Gemeindeverwaltung anzusprechen. Zuvor habe Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst in seinem ausführlichen Bericht auf fast 2000, darunter 107 wetterbedingte Einsätze, im Landkreis Peine verwiesen. Gemeindebrandmeister Martin Kröhl habe von 77 Notfälle in der Gemeinde Lengede gesprochen. 346 Einwohner seien für die Feuerwehren aktiv.

Ortsbrandmeister Sven Cleve habe elf Einsätze erwähnt, die 2019 angefallen seien. Zu Feuerwehrmännern wurden Michael Böhm und Hannes Teuber ernannt. Oberfeuerwehrleute wurden Antonia Schütte, Klaus-Peter Hagemann und Phillip Markwort. Markus Heipke und Oliver Markwort wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurde Alexander Smikowski, für 50 Jahre Mitgliedschaft Hermann Eikenloff geehrt.