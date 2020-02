Tierheim Peine: Hünding Kira sucht ein neues Zuhause

Die Mischlingshündin Kira, am 16. Juli 2017 geboren und in einer Familie aufgewachsen, sucht ein neues Zuhause. Sie ist laut Tierschutz sehr kinderlieb, hat jedoch einen großen Jagdtrieb. In der Feldmark ist sie schwer zu kontrollieren. Auch Katzen sollten in ihrem neuen Zuhause nicht leben. Im Haus ist sie die liebste Hündin. Mit Artgenossen ist sie bedingt verträglich. Kira hat eine Hundeschule besucht, die Grundkommandos sind ihr bekannt.

Kontakt: Tierheim Peine, Fritz-Stegen-Allee 20, oder info@tierheim-peine.de Öffnungszeiten: montags, dienstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, sonnabends und sonntags, 11 bis 13 Uhr.