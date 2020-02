Einbrecher fliehen aus unbekannten Gründen in Peine

In der Straße „Zum Eichenholz“ in Peine beschädigten bislang unbekannte Täter ein Haus, ohne in es einzudringen. (Symbolbild)

Bisher ist noch nicht geklärt, warum sich die Einbrecher davon machten, bevor sie das Haus durchsucht haben, in das sie einbrechen wollten.

Straße „Zum Eichenholz“ war der Tatort

Fest steht bisher nur, dass sie am vergangenen Montag zwischen 13 und 19 Uhr versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen – ihnen dies aber nicht gelang. Das Haus befindet sich in der Straße „Zum Eichenholz“ in Peine.

Ohne etwas zu entwenden, flohen die Täter, so eine Meldung der Polizei, in unbekannte Richtung. Was sie hinterließen, war ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Die Polizei Peine bittet um Hinweise

Die Polizei Peine bittet nun etwaige Zeugen darum, sich unter der (05171) 9990 bei ihr zu melden und Hinweise abzugeben.