Verein Peiner Frauenhaus verteilt bemalte Steine

Zum internationalen Frauentag am vergangenen Sonntag hat der Verein Peiner Frauenhaus bemalte Steine im Landkreis verteilt. Versehen sind sie mit positiven und mutmachenden Botschaften wie etwa „Schön, dass Du da bist“ oder „Du hast das Recht auf Freiheit“ und Symbolen. Zu erkennen sind die mehrsprachigen Kunstwerke an dem Logo des Frauenhauses, der Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt, Heckenrose, und der Biss – Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt. Bemalt wurden die Steine in einer Gemeinschaftsaktion in Anlehnung an das Projekt „Okersteine“ von ehemaligen und aktuellen Frauenhausbewohnerinne, sowie Mitarbeiterinnen des Vereins Peiner Frauenhaus, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Mit den Steinen wollen die Frauen etwas von ihrem wieder erlangten Selbstvertrauen teilen. „Mit dieser Aktion wollen wir aber auch zeigen, dass es uns als Institution gibt und dass bei uns Frauen und Kinder leben, deren Zuhause kein sicherer Ort für sie ist und deren Selbstverständnis nicht dadurch geprägt ist, dass sie gut sind, so wie sie sind und das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes und glückliches Leben haben“, betont Nicole Reinert vom Peiner Frauenhaus. „Dabei haben wir uns bewusst für eine kreative und positive Form entschieden, da die Auseinandersetzung mit häuslicher und sexueller Gewalt häufig erst einmal abschreckt“, ergänzt Sozialarbeiterin Kathrin Kinateder. Der Unterschied zum Projekt „Okersteine“ ist, dass es kein Hashtag und eine dazugehörige Internetseite gibt. Trotzdem sind alle Finder natürlich dazu eingeladen, ihren Fund zu teilen und sich für Frauenrechte und Gleichberechtigung einzusetzen, teilt der Verein weiter mit. „Denn von einer gleichberechtigten und selbstbewussten Gesellschaft profitieren alle“ ist sich Reinert sicher.