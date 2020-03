Bestätigt – zwei Corona-Infizierte im Landkreis Peine

Es war abzusehen, nun ist es passiert: Am Freitagnachmittag hat die Kreisverwaltung die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Peine gemeldet. Kreissprecher Fabian Laaß zufolge hat es am Freitag bei vier Corona-Verdachtsfällen im Testzentrum in Peine Abstriche gegeben: „Bei zweien hat...