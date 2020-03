Keine weiteren Corona-Fälle in Peine

Es gibt keine weiteren Corona-Fälle im Landkreis Peine: Es ist eine gute Nachricht, mit der Landkreis-Pressesprecher Fabian Laaß am Sonntagnachmittag aufwartet. Wie berichtet, waren am Freitag die ersten beiden Krankheitsfälle bestätigt worden. Beide Erkrankte sind in häuslicher Quarantäne, es gehe ihnen gesundheitlich vergleichsweise gut. Im Peiner Corona-Testzentrum steigen die Zahlen der Menschen an, die sich testen lassen. „Am...