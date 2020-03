Erstmals Corona-Infizierte in einem Peiner Seniorenheim

Besorgnis erregende Züge nimmt die Corona-Krise im Landkreis Peine an: Erstmals haben sich in einem Seniorenpflegeheim im Kreisgebiet Corona-Fälle bestätigt – Landkreis-Sprecher Fabian Laaß bestätigt am Sonntagabend sechs amtlich festgestellte Infizierte. „Die Verantwortlichen im Heim haben sehr...