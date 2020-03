Vöhrumer Berufsschüler zum Skifahren nach Österreich

Skifahren in Österreich – als die Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum dort ihre Freizeit genossen haben, war die Corona-Pandemie noch nicht abzusehen. Ziel der Aktion war das Skigebiet Katschberg in Ölsburg: Mit dem Bus sei es dort hingegangen, berichten die Teilnehmer der BBS....