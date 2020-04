63-Jähriger wird bei Unfall in Schwicheldt leicht verletzt

Schwicheldt. Erst ist ein 63-Jähriger Peiner in Schwicheldt in den Gegenverkehr geraten, um dann mit seinem BMW in ein geparktes Auto zu geraten.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwicheldt ist am Dienstag gegen 16.35 Uhr ein 63-jähriger Peiner leicht verletzt worden. Er fuhr seinen BMW auf der Niedersachsenstraße, bis er aus bislang noch nicht geklärter Ursache auf Höhe der Straße Am Lindenplatz in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei berichtet.

Dort stieß er mit dem geparkten Mazda eines 21-jährigen Peiners zusammen. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins Klinikum Peine gebracht.

An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro.