Alle Infos zu Corona im Landkreis Peine

Das Corona-Testzentrum in Peine ist im ehemaligen Werksgasthaus untergebracht. Der Landkreis Peine hat das Testzentrum in Zusammenarbeit mit der Stadt Peine sowie der Ärztekammer Niedersachsen (niedergelassne Ärzte) eingerichtet.

Aktuell am Dienstag (31. März): Die Anzahl der bestätigten und registrierten Corona-Infizierten im Landkreis Peine ist bis Dienstagabend auf 90 Fälle gestiegen. Dazu gehörten 21 Bewohner der Seniorenresidenz „Brockenblick“ in Gadenstedt sowie sieben der dortigen Mitarbeiter. 19 der 21 betroffenen Bewohner geht es dabei so gut, dass sie in ihrem Heimzimmer in Quarantäne leben können; zwei befinden sich in Quarantäne im Peiner Klinikum. Am Montagabend waren es noch 13 infizierte Bewohner und drei Mitarbeiter im „Brockenblick“ gewesen. Diese Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes übermittelte Kreissprecher Fabian Laaß am Dienstagabend.

„Von den registrierten 90 Infizierten im Landkreis Peine – Stand Dienstagabend (31. März) – sind inzwischen 12 wieder genesen“, sagte Laaß. Die übrigen 78 Personen befinden sich in Quarantäne: eine geringe Anzahl im Peiner Klinikum, die übrigen zu Hause.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Darüber hinaus befanden sich bis Dienstagabend weitere 82 Menschen (Kontaktpersonen zu Infizierten oder zu Verdachtsfälle) in häuslicher Quarantäne.

Im Corona-Testzentrum in Peine wurden am Dienstag 51 Abstriche von Patienten genommen. Das Corona-Testzentrum des Kreis-Gesundheitsamtes befindet sich im ehemaligen Werksgasthaus in Peine, Gerhard-Lucas-Meyer Straße 8 (gegenüber dem Stahlwerk) – dorthin dürfen aber nur Menschen gehen, die für einen Abstrich eine ärztliche Empfehlung haben.

Aufnahmestopp für Heime und Betreutes Wohnen

Der Landkreis Peine hat am Dienstag, 31. März, eine weitere Allgemeinverfügung im Hinblick auf die Corona-Pandemie erlassen. Durch diese wird im Wesentlichen ein Aufnahmestopp für Heime, für ambulant betreute Wohngemeinschaften und besondere Formen des betreuten Wohnens sowie für ambulant betreute Wohngemeinschaften zum Zwecke der Intensivpflege verfügt. Außerdem werden die kontaktreduzierenden Maßnahmen im Bereich der ambulant betreuten Wohngemeinschaften und alle weiteren Formen des betreuten Wohnens durch ein verfügtes Besuchs- und Betretungsverbot dieser Einrichtungen ausgeweitet.

Speiselokale bis 18. April geschlossen – die Ausnahmen

Restaurants, Speisegaststätten, Systemgastronomie, Imbisse und Mensen und dergleichen sind laut Allgemeinverfügung des Landkreises Peine wegen der Corona-Krise seit Samstag 21. März, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung gilt zunächst bis Samstag, 18. April. Eine Verlängerung ist möglich.

Coronavirus- Niedersachsen macht die Gastronomie dicht

Es gelten folgende Ausnahmen: Die genannten Betriebe dürfen Leistungen, den Verkauf von Speisen und Getränken im Rahmen eines Außerhausverkaufs für den täglichen Bedarf nach telefonischer oder elektronischer Bestellung erbringen, gleiches gilt für entsprechende gastronomische Lieferdienste. Der Verzehr ist innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zu diesen Betrieben unzulässig. Aus hygienischen Gründen ist eine bargeldlose Bezahlung dringend zu empfehlen.

Corona-Testzentrum in Peine ist auch am Wochenende geöffnet

Das Corona-Testzentrum des Kreis-Gesundheitsamtes im ehemaligen Werksgasthaus in Peine, Gerhard-Lucas-Meyer-Straße 8, hat täglich – auch am Wochenende – jeweils von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Termine für Tests am Wochenende sind am Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer (05171) 401-7051 zu vereinbaren. Der Landkreis macht darauf aufmerksam, dass niemand das Corona-Testzentrum ohne Termin aufsuchen sollte. Potenziell erkrankte Bürger müssen sich zunächst telefonisch an ihren jeweiligen Hausarzt wenden. Der Arzt entscheidet dann, ob der Betroffene an das Testzentrum überwiesen wird.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Außerhalb der Praxiszeiten der Hausärzte wenden sich Bürger bitte an den Kassenärztlichen Notdienst im Klinikum Peine unter der Telefonnummer: 116 117.

Der Landkreis Peine hat das Corona-Testzentrum in Zusammenarbeit mit der Stadt Peine sowie der Ärztekammer Niedersachsen (niedergelassne Ärzte) eingerichtet. Dieses hat am Dienstag, 10. März, seinen Betrieb aufgenommen. Das dortige Personal wird von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes und der Kreisverwaltung gestellt. Unterstützung leisten die niedergelassenen Ärzte, darüber hinaus werden noch Honorarkräfte eingestellt, unter anderem ärztliches Personal.

Kontaktverbot- Das sind die neuen Regeln – und die Strafen

Bürgertelefon für Corona-Fragen auch Samstag und Sonntag erreichbar

Das Bürgertelefon des Peiner Landkreisverwaltung ist täglich erreichbar, auch am Wochenende. Bürger können sich montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 16 Uhr mit ihren Fragen zu Corona an die extra geschulten Mitarbeiter der Verwaltung wenden: (05171) 401-7777. Am Wochenende – sowohl am Samstag wie auch am Sonntag – ist das Bürgertelefon von 9 bis 15 Uhr besetzt.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

4717 Infizierte in Niedersachsen – 23 Corona-Tote in Wolfsburg

Mehr zum Thema Corona:

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen Infos zum Coronavirus auf lokalen FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn,aus Salzgitter und Helmstedt sowie aus Osterode.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Corona in Gifhorn- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort

Corona im Landkreis Helmstedt- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen