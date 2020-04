Strategien gegen Corona-Stress: Entfernungen überbrücken

„Alles wird gut… (oder wenigstens fast alles!)“ – unter diese Überschrift stellt Gesine Götting, Leiterin der Kreis-Erziehungsberatungsstelle, ihre Kolumne „Corona-Mutmacher für alle Eltern, Kinder und Jugendliche“. Darin gibt die Expertin Ratschläge, wie das Miteinander in dieser Zeit erträglich gestaltet werden kann. Heute geht es um das „Kontaktverbot“:

„Auf zwischenmenschliche Begegnungen zu verzichten, widerspricht radikal allen Bedürfnissen nach Bindung und Austausch. Eine unserer wichtigsten Stressbewältigungsstrategien heißt „Suche nach sozialer Unterstützung“. Negative Gefühle lassen sich besser regulieren, wenn ich sie mitteilen kann, wenn unser Gegenüber uns deutlich macht, dass er uns versteht. Das setzt Heilung in Gang.

Zwischenmenschliche Nähe ist wichtig für das seelische Immunsystem

Auch in die andere Richtung wirkt die menschliche Begegnung als Heilmittel. So entwickeln die Kinder sich am besten, die etwas für andere tun können und spüren, dass sie gebraucht werden. Diese Kinder entwickeln Resilienz – ein anderes Wort für unser seelisches Immunsystem. Auch Jugendliche fühlen sich stärker, wenn sie sich für andere engagieren können. Psychologen sprechen von „Selbstwirksamkeit“ – das gute Gefühl, etwas bewirken zu können.

Nun ist es kompliziert, sich mit anderen verbunden und selbstwirksam zu fühlen. Mein Eindruck ist aber, dass dadurch die Kreativität vieler erst recht in Gang kommt: Wem schicken wir das Video von unserer „Familienkochshow“? Wie könnten wir unser Lieblingscafé oder den Frisörladen unterstützen, die jetzt schließen mussten? Es gibt eine Besonderheit in der menschlichen Beziehungsgestaltung, die uns von Tieren unterscheidet und die uns nun zugutekommt. Mit dem Abschluss des Bindungsaufbaus (ab dem 3. Lebensjahr) sind wir in der Lage, Beziehung symbolisch zu leben. Wir können unsere Bindungen wachhalten, auch wenn wir uns nicht persönlich begegnen – per Telefon, Brief, SMS oder Foto.

Fotos schicken, Videoanrufe tätigen: Es gibt viele Möglichkeiten, die Nähe aufrecht zu erhalten

Ein Kollege aus Hannover beruft nun jeden Abend eine Videokonferenz für die ganze Familie ein – per Handy. Eine Kollegin aus Bayern schickt mir jeden Tag ein Foto von dem Kastanienbaum, der vor ihrem Bürofenster wächst. Es ist tatsächlich so: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge. Wie wir diesen Abstand gestalten, darauf kommt es jetzt an.“

