Alvesse bekommt ein neues Dorfgemeinschaftshaus

Doch – wie in so vielen Fällen – tagte wegen des Kontaktverbots in der Coronakrise auch der Rat in der Gemeinde Edemissen nicht. „Wir hatten allerdings auch keine ganz dringenden Fälle auf der Tagesordnung“, sagt Bürgermeister Frank Bertram. Der Antrag für Fördergelder für den Neubau des...