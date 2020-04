Sportwagenfahrer in Peine schüttelt Polizei ab

Polizisten wollten am vergangenen Mittwoch gegen 20.15 Uhr einen Autofahrer in einem schwarzen Subaru anhalten, der in Peine auf dem Schwarzen Weg in Richtung Stederdorf fuhr, weil dessen Kennzeichen nicht lesbar und nicht richtig angebracht waren. Der Autofahrer floh nach kurzem Stop mit hoher Geschwindigkeit Richtung Edemissen, er konnte von der Polizei trotz Verfolgung nicht angehalten werden. Das Fahrzeug soll ein seltener Sportwagen Subaru Impreza WRX STI Version 7 mit vermutlich Peiner Kennzeichen sein. Hinweise an die Polizei Peine, (05171) 9990.

