Wendeburg. Von Anfang Dezember bis Ende März waren zumeist in den Nachtstunden Wohnhäuser oder Höfe betroffen. Das Diebesgut ist enorm.

Polizei klärt 42 Einbrüche und Diebstähle in Wendeburg auf

Viele sehen sich dem gefühlten Anstieg von Einbruchsdelikten fast wehrlos ausgesetzt. Nun vermeldet die Polizei Edemissen/Wendeburg in Zusammenarbeit mit der Polizei Salzgitter einen großen Ermittlungserfolg: „Polizei klärt 42 Einbruchsdiebstähle und Diebstähle sonstiger Art in Wendeburg auf“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Einbrüche in Häuser und auf Höfen

Von Anfang Dezember 2019 bis Ende März 2020 habe es zumeist in den Nachtstunden insgesamt 42 Einbruchsdiebstähle und sonstigen Diebstähle in der Ortschaft Wendeburg gegeben. Bei den Tatorten handele es sich um Wohnhäuser sowie überwiegend landwirtschaftliche oder ehemals landwirtschaftliche Anwesen und Scheunen.

Der mutmaßliche Täter kommt aus Wendeburg

„Die Polizei Edemissen führte umfangreiche Ermittlungen durch und konnte schließlich nach Auswertung der gesicherten Spuren und Beweise und Zeugenvernehmungen einen 38-jährigen Mann aus der Ortschaft Wendeburg als mutmaßlichen Täter ermitteln“, so die Polizei.

Drei Transporter für Sicherung des Diebesguts nötig

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss. Am 31. März durchsuchte die Polizei Edemissen und Salzgitter die Wohnung des Mannes, er war selbst vor Ort. Die Polizei wurde schnell fündig. „Für den Abtransport des Diebesgutes waren drei Fahrten mit einem VW-Transporter erforderlich und füllen derzeit zwei Polizeigaragen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Für die polizeiliche Erfassung des Diebesgutes im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem sei neben Polizeibeamten aus Edemissen auch ein speziell geschulter Beamter der Spurensicherung des Zentralen Kriminaldienstes in Salzgitter eingesetzt worden.

Teilgeständig, U-Haft

„Der Mann ist zum Teil geständig“, so die Polizei weiter. Er sei seit dem 1. April in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen der Polizei seien erforderlich.

Sicherheitsgefühl wieder gestärkt?

„Auf Grund der Häufung dieser vornehmlich im privaten Wohnumfeld begangenen Delikte herrschte innerhalb der Bevölkerung eine erhebliche Verunsicherung und Beeinträchtigung, insbesondere im Hinblick auf das subjektive Sicherheitsgefühl. Besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger hatten diese Verunsicherung in zahlreichen Telefonaten den Polizeibeamten zum Ausdruck gebracht. Die Polizei hofft, dass durch die Festnahme des Mannes das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in Wendeburg wieder gestärkt wird“, heißt es abschließend.

Polizei meldet sich wegen Zuordnung des Diebesguts

Der zuständige Sachbearbeiter der Polizei Edemissen, Herr Jäger, werde sich mit allen Geschädigten in Wendeburg in Verbindung setzen zwecks Abholung des Diebesgutes. Dieser Anruf der Polizei solle abgewartet werden.