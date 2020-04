Gutscheine sollen notleidende Unternehmen in Peine helfen

#Peinehältzusammen – so soll der Gutschein heißen, mit dem die Rathausverwaltung und der Rat in Peine die Einwohner sowie die von Schließungen betroffenen Gewerbebetriebe (Dienstleistung, Einzelhandel und Gastronomie) in Corona-Zeiten unterstützen möchte. In seiner Sitzung am Donnerstag wird der...