Peiner Fridays for Future: Klimaschutz nicht vergessen

Die Corona-Krise stoppt den „normalen“ Alltag rund um den Erdball, die Klima-Krise aber lässt sich davon nicht aufhalten – so hat die globale Klimaschutz-Jugendbewegung „Fridays for Future“ ihren nunmehr fünften globalen Klimastreik am Freitag nicht ausfallen lassen, sondern die nach eigenen Angaben größte Online-Demonstration der Geschichte veranstaltet. Auch die Aktivisten der Peiner Ortsgruppe haben sich daran beteiligt.

In Berlin, Hamburg, Hannover und vielen anderen Städten legten die Aktivisten der „Klimagerechtigkeitsbewegung“ ihre Protestschilder mit den Forderungen diesmal auf den Boden, statt sie durch die Innenstädte zu tragen. Zu den Plakaten, die vor dem Reichstag in Berlin abgelegt wurden, gehörten auch Schilder aus Peine, wie Marlene Horrmann berichtete. Die zentralen Botschaften auf ihren Schildern: „Handelt jetzt!“, „Wir haben keine Zeit!“ und vor allem „Bekämpft jede Krise!“ – gemeint war damit, über die gegenwärtige Corona-Krise unter anderem den Klimawandel nicht zu vergessen. In Peine installierten die Aktivisten ihre Plakate zudem zu Hause an den Fenstern, um ihre Anliegen sichtbar zu machen. In Peine wurde der Netz-Streik außerdem vom Kreisverband der Grünen unterstützt. Sprecherin Claudia Wilke verwies auf die Befürchtungen zu einem erneuten Hitzesommer, der zu Ernteeinbrüchen in der Landwirtschaft führen könnte. Und Sprecherin Stefanie Weigand rief die Auswirkungen in Erinnerung, die die Klimazerstörung überall auf der Welt habe – von Australiens Buschfeuern und sterbenden Korallenriffen bis zu Moorbränden im Emsland. „Vom Klimawandel bleibt niemand verschont.“ Ein weiteres Element des Streiks war, so die Peiner Schülerin Horrmann weiter, ein Livestream im Internet mit prominenter Beteiligung: Schauspielerin Katja Riemann, die vor dem Bundestag mitmachte, sowie Sänger Clueso, Sängerin Lena Meyer-Landrut und Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen. Die Befürchtung: Wirtschaftsinteressen – etwa die der Auto-Industrie – könnten im Schatten der Krise durchgesetzt werden, ohne den Klimaschutz zu beachten. Konkret in Peine fordern die Aktivisten ebenso, dass Stadt und Landkreis bei der Bewältigung der Corona-Krise die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels nicht aus dem Blick verlieren.