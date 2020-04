Zeitungsausträgerin entdeckt in Stederdorf gestürzte Frau

Eine Zeitungsausträgerin bemerkte am Freitag in Stederdorf, dass bei einer älteren, alleinstehenden Frau ungewohnter Weise die Zeitung des Vortages noch im Briefkasten steckte. Daraufhin sprach sie einen Nachbarn an, der die Polizei informierte.

„Die eintreffenden Beamten konnten durch die Tür mit der Frau reden, die in der Küche gestürzt war“, heißt es in dem Polizeibericht. Die Beamten kamen dann durch eine nicht verriegelte Tür in das Wohnhaus und forderten einen Rettungswagen an.

Die Frau war unterkühlt, aber ohne ernsthafte Verletzungen. Sie kam zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Peine.