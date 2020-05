Einbrecher scheiterten am Donnerstagmorgen an einer Stederdorfer Spielhalle. (Symbolbild)

Stederdorf. Eine Spielhalle in Stederdorf ist am Donnerstagmorgen das Ziel von Einbrechern geworden. Sie versagten bei dem Einbruchsversuch.

Spielhalle in Stederdorf überfordert Einbrecher

Eine Spielhalle in der Heinrich-Herz-Straße in Stederdorf ist am vergangenen Donnerstag das Ziel von Einbrechern geworden.

Die bis dato nicht ermittelten Täter scheiterten der Polizei zufolge gegen 1.30 Uhr bei dem Einbruchsversuch. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Hinweise: (05171) 9990.