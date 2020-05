In der Beethovenstraße in Peine stahlen Diebe ein Damenfahrrad der Marke Stevens. (Symbolbild).

In der Beethovenstraße in Peine haben Diebe ein Damenfahrrad der Marke Stevens gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonnabend, 14 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr.

Einer Polizeimeldung zufolge beläuft sich die Schadenssumme auf einen Wert von 200 Euro.