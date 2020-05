Diebe stahlen am Montag einen Mercedes aus der Sundernstraße in Peine. (Symbolbild)

Peine. Bislang nicht ermittelte Täter haben einen Mercedes aus der Sundernstraße in Peine gestohlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Bislang nicht ermittelte Täter haben einen PKW aus der Sundernstraße in Peine gestohlen. Am Montag zwischen 16 und 16.30 Uhr schlugen die Diebe zu und stahlen den in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes CLK 320. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Durch den Diebstahl entstand dem Halter ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro.