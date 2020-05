Peine. Das Feuer brach am Dienstagabend auf dem Hof des Postverteilzentrums in Peine aus. Die Ursache ist fraglich – und der Sachschaden enorm.

Auf dem Hof des Postverteilzentrums in Peine ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, standen sechs Elektro-Fahrzeuge der Post, eine Ladesäule und ein Transporter in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Feuer bei der Post in Peine: Sachschaden ist enorm

Laut Polizei brach der Brand gegen 23.20 Uhr aus. Die Ursache ist noch unklar – der Sachschaden aber enorm. Den schätzt die Polizei auf 250.000 bis 300.000 Euro. feu