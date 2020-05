Frauenhilfe Wedtlenstedt hat einen neuen Vorstand

Die evangelische Frauenhilfe Wedtlenstedt richtet im jährlichen Wechsel einen Halbtagesausflug oder eine Karnevalssitzung aus. Der Halbtagesausflug am 15. Februar führte die Gruppe laut Pressemitteilung nach Wolfenbüttel. Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, das Lessinghaus und das Kuba Tonmöbelmuseum wurden besichtigt.

„Auch den Weltgebetstag gestalten die Damen der Frauenhilfe. Dieses Jahr waren die Wedtlenstedterinnen an der Reihe. Es wird für den Gottesdienst geprobt und die Gruppen aus Bortfeld und Wendeburg werden eingeladen. Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein statt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Während des jüngsten Treffens im März wurden zahlreiche Frauen für vieljährige Mitgliedschaft geehrt. Auch in Krisenzeiten, wie gerade jetzt, stünden die Frauen füreinander ein. So hätten die Frauen fleißig für alle Schutzmasken genäht und sie verteilt. „Wir hoffen, dass dadurch unsere Damen geschützt sind und wir uns bald gesund wiedersehen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Für den Sommer sei ein Ganztagsausflug vorgesehen. Vorerst müsse aber abgewartet werden, wie sich die Corona-Situation weiter entwickele.

Im Januar hat die Gruppe einen neuen Vorstand gewählt. Zum Vorstand gehören: Renate Scheb-Wetzel, Gundi Urban, Anke Krause, Marion Messaritakis, Sabine Mecke.