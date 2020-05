Bislang nicht ermittelte Täter drangen in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine ein. (Symbolbild)

Peine. Ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine ist am frühen Mittwochmorgen das Opfer eines Einbruchs geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bislang nicht ermittelte Täter sind am Mittwoch gegen 1.30 Uhr in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, zertrümmerten die Einbrecher zunächst die Schaufensterscheibe und drangen dann in das Geschäft ein. Angaben zur Schadenshöhe und der Beute konnte die Polizei noch nicht machen.

Zeugen melden sich unter (05171) 9990.