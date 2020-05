Vechelder Kinder- und Jugendzentrum empfängt wieder Gäste

Das Kinder- und Jugendzentrum Treff in Vechelde empfängt wieder Besucher.

Vechelde. Das Kinder- und Jugendzentrum Treff in Vechelde darf wieder besucht werden. Zunächst wird aber wegen Covid-19 nur der Garten genutzt.

Nach mehr als zwei Monaten Zwangspause kann das Kinder- und Jugendzentrum Treff Vechelde wieder stufenweise geöffnet werden. Bis zum 8. Juni kann laut einer Mitteilung zunächst der Garten des KJZ von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder genutzt werden. Ab dem 9. Juni startet wieder der Kindertag in Form einer Kindergruppe. Eine Ausweitung auf einen zweiten Tag ist aktuell in Planung.

Die Öffnung des KJZ ist abhängig von der Entwicklung der Covid-19-Pandemie im Landkreis Peine, eine Einschränkung könne jederzeit wieder nötig sein, wie es weiter heißt.

Wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Virus mussten nicht nur die Kindergärten und Schulen schließen, sondern auch das Kinder- und Jugendzentrum Treff Vechelde sowie die Außenstellen in Wedtlenstedt, Vallstedt und Groß Gleidingen. Damit sei für viele Kinder und Jugendliche ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens und Lernens abseits von Schule weggebrochen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“ zeige, dass ihr Sozialleben in außerschulischen Organisationen und Verbänden wie Sportvereinen, Jugendverbänden oder eben Jugendzentren stattfinde.

Informationen über den aktuellen Stand zur Öffnung sind auf der Homepage der Jugendpflege www.kjz-vechelde.jimdoofree.com und auf der Facebookseite der Jugendpflege zu finden. Informationen zum aktuellen Stand gibt es auch unter (05302) 1725. red