Ich danke den Bürgern für ihre Disziplin

Wie mir aus dem Krisenstab berichtet wird, haben sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises bislang bis auf wenige Ausnahmen sehr gut an die Kontaktbeschränkungen gehalten. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Für uns alle ist diese Zeit schwierig und belastend. Mit den stufenweisen Lockerungen nimmt das öffentliche Leben nun langsam wieder an Fahrt auf. Geschäfte, Dienstleister und Restaurants können ihren Betrieb unter Einhaltung der Vorgaben wieder aufnehmen, Institutionen notwendige Vorstandssitzungen abhalten. Und auch mancher Vereinssport kann unter bestimmten Voraussetzungen wieder stattfinden. Dies alles ist nur deshalb möglich, weil die Zahl der Corona-Infektionen in unserem Landkreis momentan sehr stabil ist. Ich bitte Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich auch weiterhin an die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht zu halten. Gemeinsam kann es uns gelingen, die Ausbreitung des Virus auch weiterhin einzudämmen.

