PKW-Fahrer aus Peine begeht mehrere Straftaten

Am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, hat eine Streifenbesatzung einen 39-jährigen Peiner kontrolliert, der mit seinem Auto die Wiesenstraße in Peine befuhr. Den Polizisten fiel Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes auf, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Er ergab einen Wert von 0,93 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Peiner keine Fahrerlaubnis hat und sein PKW nicht zugelassen war. Die Folge waren mehrere Anzeigen gegen den 39-Jährigen.

