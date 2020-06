Polizeipräsident ehrt Peiner Lebensretter

Einen mutigen Sprung in den Mittellandkanal hat Anfang Juni ein Polizist des Polizeikommissariats Peine gewagt, teilt die Polizei mit. Der 44 Jahre alte Polizeibeamte zögerte laut Mitteilung keinen Augenblick, um einem 25 Jahre alten, stark alkoholisierten Mann, der sich von einer 15 Meter hohe Brücke in die Tiefe stürzte, zur Rettung hinterher zu springen. Polizeipräsident Michael Pientka würdigte den Polizisten mit einer Belobigung.

Peiner Polizist springt von der Brücke – Polizeipräsident spricht von großem Risiko

„Mit dem beherzten Sprung in den Mittellandkanal konnte unser Kollege die verzweifelte Person wohlbehalten aus dem Wasser bergen. Dabei ist er ein außergewöhnlich großes Risiko eingegangen, denn es bestand die Gefahr, dass sich der Ertrinkende an ihn klammert und ebenfalls mit unter Wasser zieht, so dass am Ende beide hätten ertrinken können. Das ist zum Glück nicht geschehen. Beide haben die Situation durch die schnelle Reaktion des Beamten gut überstanden. Der Gerettet wurde unmittelbar danach gleich im Krankenhaus versorgt. Sie haben sich vorbildlich für einen Mitmenschen eingesetzt und ihm durch ihr couragiertes Handeln das Leben gerettet, ohne einen Augenblick an sich selbst zu denken. Dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt und unsere Anerkennung“, richtete Polizeipräsident Michael Pientka nach Schilderung der Polizei seinen Dank an den Polizeikommissar aus Peine.

Ein Peiner Polizist rettete alkoholisierten Mann, indem er von einer Brücke hinterher ins Wasser sprang Foto: Polizeidirektion Braunschweig

Polizist: Niemand hat Hilfe angeboten

„Dafür bin ich doch da! Ich bin ein Polizist und ich bin ein Mensch“, sei die Reaktion des 44 Jährigen auf seine Belobigung gewesen. Nachdenklicher wurde der ausgebildete Rettungsschwimmer, als er schilderte wie problematisch die Rettung des 100 Kilo schweren Mannes war, der sich nicht mehr lange hätte über Wasser halten können, schreibt die Polizei: „Niemand hat gefragt, ob er helfen könne, kein einziges vorbeifahrendes Fahrzeug hat gehalten. Am Ende war ich platt“. red