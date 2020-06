In der Werderstraße gab es einen Unfall.

Peine. Weil eine 25-jährige Autofahrerin nicht aufpasste, kollidierte ihr Auto in der Werderstraße mit dem Wagen einer 46-Jährigen.

Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Peine

Eine leicht verletzte Person ist die Folge eines Auffahrunfalls am Sonntag um 15.55 Uhr in der Werderstraße in Peine.

Eine 46-jährige Peinerin musste nach Angaben der Polizei ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine 25-jährige Autofahrerin aus Peine zu spät. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug der 46-Jährigen auf.

Die 46-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.