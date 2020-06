Peiner Fundtier: Mailo sucht ein neues Zuhause

Mailo, ein Labrador/Australian-Shepherd-Mischling wurde am 14. Juni im Tierheim abgegeben. Die Familie mit drei kleinen Kindern war mit dem Hund überfordert. Mailo wurde am 5. Dezember geboren. Leider wurde es bis jetzt versäumt, den Hund zu erziehen, teilt das Tierheim mit. Mailo hat es nie gelernt, allein zu bleiben; er entwickelt dann einen Drang zum Zerstören. Nach Angaben der Vorbesitzer habe er am Ende die Kinder attackiert und sei weder mit Artgenossen noch mit Katzen verträglich. Er habe einen ausgeprägten Jagdtrieb und reagiere manchmal ängstlich. Das Tierheim hat dagegen festgestellt, dass Mailo sehr gut mit Artgenossen verträglich ist und sehr freundlich auf fremde Personen reagiert. Mailo eignet sich gut für alle Hundesportarten und ist ein aufgeweckter, agiler Junghund, der unbedingt beschäftigt werden sollte. Interessenten melden sich im Peiner Tierheim: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de.

