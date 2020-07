Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter ereignete sich am Samstagvormittag in Peine (Symbolbild).

Unfall in Peine: 65-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ein Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter ereignete sich am Samstagvormittag in Peine. Der 65-jährige E-Scooter-Fahrer wurde dabei laut Polizei schwer am Kopf verletzt.

E-Scooter und Pkw krachen in Peine zusammen

Demnach war ein 70 Jahre alter Autofahrer gegen 10.10 Uhr auf der Straße „Am Park unterwegs und wollte nach rechts auf die Peiner Straße abbiegen. „Der 65-jährige E-Scooter-Fahrer kreuzte die Straße Am Park aus Richtung Edemissen kommend im Bereich der Radfahrerfuhrt“, heißt es von der Polizei.

65-Jähriger kommt mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 65-Jährige stürzte – und zog sich eine Kopfverletzung zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung ins Krankenhaus. feu