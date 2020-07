Fahrer flüchtet nach Unfall in Liedingen bei Vechelde

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Liedingen sucht die Polizei Vechelde Zeugen. (Symbolbild)

Zu einer Fahrerflucht ist es am Mittwoch zwischen 11 und 12.20 Uhr in Vechelde gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Flüchtige beim Ausparken mit einem geparkten VW Golf kollidiert, den er dadurch beschädigte.

Der Unfall geschah in Liedingen

Der Unfallort befindet sich in der Einmündung des Scheewinkels in die alte Dorfstraße in Liedingen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Die Polizei Vechelde bittet etwaige Zeugen, sich unter (05302) 930490 bei ihr zu melden.

red